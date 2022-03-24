Кёртис Блэйдс поделился ожиданиями от боя с Крисом Докосом
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Боец UFC Кёртис Блэйдс поделился ожиданиями от поединка с Крисом Докосом, который состоится в ближайшие выходные.
«Каждый раз я выхожу на бой с одним и тем же настроем. Всё моё внимание сосредоточено на усилиях и результате. Такое мышление у меня было перед поединками с Льюисом, Волковым и дос Сантосом. Временами это срабатывает, временами — нет. Это единственный настрой, который может быть у меня перед каждым боем. Я не умею иначе, всё остальное же меня не волнует.
Крис — тяжеловес, мы знаем, что в этой весовой категории достаточно одного удара, чтобы решить исход поединка. Для меня этого тоже достаточно, чтобы одержать победу. Но никогда не знаешь, как всё в итоге обернётся», — приводит слова Блэйдса Sports Illustrated.
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