Докос рассказал, что его ждёт в случае победы над Блэйдсом

Боец UFC Крис Докос поделился мыслями о том, что его ждёт в случае победы над Кёртисом Блэйдсом.



«Кёртис располагается на четвёртом месте в рейтинге. В случае победы я займу его место, я тут же окажусь четвёртым. Посмотрите, что сделал Тай Туйваса. Он победил в бою с Дерриком Льюисом, после чего стал третьим в рейтинге. Конечно, я тоже должен улучшить свою позицию в случае победы. После боя я буду готов принять любой вызов, который мне даст UFC. Возможно, что я встречусь с Туйвасой», — приводит слова Криса Докоса MMAJunkie.



Поединок между Крисом Докосом и Кёртисом Блэйдсом состоится 26 марта на UFC on ESPN 33.

Блэйдс в последнем бою одолел 33-летнего представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Поединок состоялся в сентябре прошлого года и завершился победой Кёртиса единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.



Что касается Докоса, то он в последний раз встречался с соотечественником Дерриком Льюисом и проиграл ему нокаутом в первом раунде.