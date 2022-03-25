«Серёга должен побеждать, но Магомед очень быстрый». Дрозд — о бое Харитонова и Исмаилова

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд видит Сергея Харитонова фаворитом в теоретическом поединке с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.
«Сейчас возможно что хочешь вообще, и такой бой тоже. Мне кажется, Серёга должен побеждать, хотя Магомед очень быстрый. С Дуродолой мы видели – он же такой взрывной, быстрый, очень неудобный. Стилистически к нему за эти 2-3 раунда очень сложно подстроиться, потому что он быстро голову убирает, сближается. Но, думаю, фаворит Сергей в этом поединке», – сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Оба бойца смешанных единоборств имеют опыт выступлений в профессиональном боксе. Магомед Исмаилов дебютировал против нигерийца Оланреваджу Дуродолы и победил единогласным решением судей. Харитонов выиграл три боя из трёх. В последнем поединке Сергей одолел Малика Скотта раздельным решением.
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