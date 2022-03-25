Аскаров поделился мнением о предстоящем бое с Кара-Франсом

Непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе, Аскар Аскаров высказался по поводу предстоящего боя с новозеландцем Каем Кара-Франсом, который пройдёт 27 марта.
«Кай Кара-Франс очень сложный соперник и хороший ударник. Но мне приходилось драться с бойцами лучше него, так что мне это не в новинку. Я просто пойду и возьму своё. Я могу выиграть бой. Вижу, что я могу победить его (Франса. — Прим. «Чемпионата»), — цитирует Аскарова MMA Junkie.
Напомним, бой в рамках UFC между Аскаровым и Кара-Франсом пройдёт 27 марта в Колумбусе (штат Огайо), США. У российского бойца 14 побед и одна ничья в профессиональной карьере, он до сих пор остаётся непобедимым. У Кара-Франса после 32 боёв 23 победы и девять поражений.
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