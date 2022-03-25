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Мухаммад отреагировал на призыв Хабиба бойкотировать бои с Ковингтоном

Мухаммад отреагировал на призыв Хабиба бойкотировать бои с Ковингтоном
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Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о реакции экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на конфликт между Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном. Помимо прочего, Хабиб предложил всем бойцам полусредней весовой категории бойкотировать поединки с Колби.

«100 процентов, но я и сейчас хочу подраться с ним», — написал Мухаммад.

Ранее сообщалось, что Масвидаль напал на Ковингтона в одном из ресторанов Майами. Поводом для нападения могли послужить слова, который Колби якобы произнёс в адрес детей Хорхе. Ранее стало известно, что Масвидалю может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

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