Мухаммад отреагировал на призыв Хабиба бойкотировать бои с Ковингтоном

Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о реакции экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на конфликт между Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном. Помимо прочего, Хабиб предложил всем бойцам полусредней весовой категории бойкотировать поединки с Колби.



«100 процентов, но я и сейчас хочу подраться с ним», — написал Мухаммад.



Ранее сообщалось, что Масвидаль напал на Ковингтона в одном из ресторанов Майами. Поводом для нападения могли послужить слова, который Колби якобы произнёс в адрес детей Хорхе. Ранее стало известно, что Масвидалю может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.



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