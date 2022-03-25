Кара-Франс выразил надежду, что победа над Аскаровым даст ему шанс получить титульный бой

Новозеландский боец смешанных единоборств Кай Кара-Франс высказался о предстоящем поединке с непобеждённым российским бойцом UFC Аскаром Аскаровым.
«Я просто хочу вернуться и показать, что заслуживаю шанса на титульный бой. Устранение одного из самых крутых парней в этом дивизионе поставит меня в выгодное положение в этом плане. Мне будет противостоять жёсткий соперник, но я только приветствую это. Я хочу, чтобы передо мной была лучшая версия Аскара Аскарова. Когда я расправлюсь с ним, впереди будет не так много парней», — приводит слова Кара-Франса MMAJunkie.
Напомним, бой между Аскаровым и Кара-Франсом состоится в ночь на 27 марта мск в Колумбусе (штат Огайо, США). У российского бойца 14 побед и одна ничья в профессиональной карьере. У Кара-Франса после 32 боёв 23 победы и девять поражений.
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