Кара-Франс выразил надежду, что победа над Аскаровым даст ему шанс получить титульный бой

Новозеландский боец смешанных единоборств Кай Кара-Франс высказался о предстоящем поединке с непобеждённым российским бойцом UFC Аскаром Аскаровым.



«Я просто хочу вернуться и показать, что заслуживаю шанса на титульный бой. Устранение одного из самых крутых парней в этом дивизионе поставит меня в выгодное положение в этом плане. Мне будет противостоять жёсткий соперник, но я только приветствую это. Я хочу, чтобы передо мной была лучшая версия Аскара Аскарова. Когда я расправлюсь с ним, впереди будет не так много парней», — приводит слова Кара-Франса MMAJunkie.



Напомним, бой между Аскаровым и Кара-Франсом состоится в ночь на 27 марта мск в Колумбусе (штат Огайо, США). У российского бойца 14 побед и одна ничья в профессиональной карьере. У Кара-Франса после 32 боёв 23 победы и девять поражений.