«Примерно в 15 раз больше платят». Боец Тюлюлин — про отличия UFC от других промоушенов

Боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин рассказал, чем UFC отличается от других промоушенов.

«Ну, здесь всё просто — финансы. А если про другое рассуждать, то в лигах, где я раньше выступал, тоже не было никаких проблем с организацией. Да, здесь есть какие-то нюансы, вроде массажа прямо в гостинице или помощи с питанием. Но в базовых вещах заметной разницы нет. Везде пытаются максимально тебе помочь.



Конечно, люди интересуются, особенно внутренней кухней UFC. Хотя для меня что UFC, что М-1 — большой разницы нет. Ну, это на моём уровне разницы нет, на уровне прелимов (смеётся). Но финансовые условия, конечно, совсем другие. Относительно M-1 здесь примерно в 15 раз больше платят», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



С полной версией интервью можно будет ознакомиться сегодня, 25 марта, на «Чемпионате».