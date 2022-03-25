«Процесс будет долгим». Нганну показал фото с двумя медицинскими тростями после операции
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото после перенесённой на колене операции.
«Первый день реабилитации. Процесс будет долгим, но оно того стоит», — написал Нганну.
Нганну повредил крестообразные связки во время подготовки к поединку с французским бойцом смешанных единоборств Сирилем Ганом. После операции Фрэнсис сообщил, что всё прошло хорошо.
Напомним, ранее Нганну заявлял, что больше не станет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Позже президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что стороны всё-таки сумеют договориться.
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