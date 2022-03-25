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Джо Роган обратился к Макгрегору, заявившему о желании провести титульный бой с Усманом

Джо Роган обратился к Макгрегору, заявившему о желании провести титульный бой с Усманом
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Известный спортивный комментатор Джо Роган высказался о желании бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора провести титульный бой в полусреднем весе c чемпионом промоушена этого дивизиона Камару Усманом.

«Будь осторожен со своими желаниями. Усман — большой парень, и сейчас он находится на вершине пищевой цепочки. Это лучший боец вне зависимости от весовой категории из ныне действующих», — приводит слова Рогана MMA Planetсо ссылкой на Joe Rogan Experience podcast.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Усман в последнем поединке одолел соотечественника Колби Ковингтона.

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