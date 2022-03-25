Генри Сехудо ответил Хамзату Чимаеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на слова шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Ранее Чимаев заявил о советах Сехудо следующее: «Я слушал, но ничего не понимал. Но я получил лучшую подготовку уже у лучшего тренера».



«Как я уже говорил тебе, ты особенный. И сделает тебя как бойца не коучинг, а твоя навязчивая воля. Я лишь просто пытаюсь поделиться своими знаниями», — написал Сехудо в своём «твиттере».



Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

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