Чимаев считает, что Усман не должен быть номером один вне зависимости от весовых категорий

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о Джоне Джонсе и Камару Усмане.



«Никто не похож на Джона Джонса. Он побеждал многих парней. Настоящих монстров. Я тренировался с Алексом Густафссоном, так что знаю, насколько он хорош. Учитывая то, что Джон Джонс смог остановить этого парня, это страшно. Он побеждал непростых бойцов. Это были безумно хорошие бойцы с настоящей нокаутирующей мощью. Тот же Кормье. Вы знаете, как он умеет прессинговать, какая хорошая у него борьба, хороший бокс, у него есть менталитет убийцы, но Джонс смог остановить этого парня.



Нельзя говорить, что Камару Усман лучше, чем он. Если Джонс продолжит карьеру, то должен стать первым вне зависимости от весовых категорий. У Усмана всего один пояс, а сколько раз он защищал свой пояс? Три раза? Четыре раза? Джон Джонс делал это всю свою карьеру и защищал свой титул 11 раз. Это другое. Усман не побеждал тех парней, которых побеждал Джонс. Они на разном уровне», — приводит слова Чимаева MMAJunkie.