Все участники чемпионских боёв ACA 138 успешно прошли взвешивание

Все хедлайнеры турнира ACA 138 успешно прошли взвешивание накануне бойцовского уик-энда, который стартует в 15:00 в субботу, 26 марта, в Грозном.



Обладатель чемпионского пояса в полусреднем весе Абубакар Вагаев показал на весах 77,5 кг, его соперник, первый номер дивизиона Устармагомед Гаджидаудов — 77,6 кг.



Чемпион ACA в легчайшем весе Магомед Бибулатов оказался легче претендента на титул «Русского Тайсона» Олега Борисова, показав 61,35 кг, Борисов — 61,6 кг.



Вошли в лимит участники чемпионского поединка в тяжёлом весе: весы под чемпионом ACA Тони Джонсоном показали 119 кг против 120 кг у претендента Салимгерея Расулова. Для Джонсона это третья защита титула, рекордная в ACA.



Успешно сделали вес участники супербоя вечера, на кону которого первая путёвка в полуфинал престижнейшего Гран-при легковесов. Россиянин Юсуф Раисов оказался легче своего соперника, бразильца Хакрана Диаса. Раисов показал на весах 70,15 кг, Диас — 70,75 кг.



Полный кард ACA 138



Ахмадхан Боков (Россия) — Карлос Сантос (Бразилия)

Мурад Каламов (Россия) — Родриго Прайя (Бразилия)

Курбан Тайгибов (Россия) — Бакитбек Дюшобаев

Азам Гафоров (Таджикистан) — Сагинай Шукир (Казахстан)

Магомедсайгид Алибеков (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)

Амирхан Адаев (Россия) — Денис Сильва (Бразилия)

Курбан Гаджиев (Россия) — Расул Албасханов (Россия)

Дауд Шайхаев (Россия) — Аурел Пиртеа (Румыния)

Черси Дудаев (Россия) — Ренато Пезиньо (Бразилия)

Адлан Батаев (Россия) — Эвертон Даниэль Фрейтас (Бразилия)

Апти Бимарзаев (Россия) — Андрей Гончаров (Россия

Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Расул Мирзаев (Россия)

Хакран Диас (Бразилия) — Юсуф Раисов (Россия)

Магомед Бибулатов (Россия) — Олег Борисов (Россия)

Салимгерей Расулов (Россия) — Тони Джонсон (США)

Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Абубакар Вагаев (Россия).