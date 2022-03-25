Кара-Франс считает, что победа над Аскаровым даст ему титульный шанс

Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс высказался о предстоящем поединке с россиянином Аскаром Аскаровым.
«Я просто хочу вернуться и показать, что полностью заслуживаю шанс на титульный бой. Устранение одного из самых крутых парней в этом дивизионе поставит меня в выгодное положение в этом плане. Мне будет противостоять жёсткий оппонент, но я только за. Хочу увидеть перед собой лучшую версию Аскара Аскарова. Когда я расправлюсь с ним, впереди будет не так много парней», — приводит слова Кара-Франса MMAJunkie.
Напомним, бой в рамках UFC между Аскаровым и Кара-Франсом пройдёт 27 марта в Колумбусе (штат Огайо), США. У российского бойца 14 побед и одна ничья в профессиональной карьере, он до сих пор остаётся непобедимым. У Кара-Франса после 32 боёв 23 победы и девять поражений.
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