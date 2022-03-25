Мокаев бросил вызов Шону О'Мэлли

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев бросил вызов ирландскому бойцу Шону О'Мэлли. Мокаев предложил О'Мэлли встретиться 2 июля.
«Ты свободен 2 июля? Я прикончу тебя в первом раунде, без разницы, в каком весе, я готов подняться в твой дивизион. Великобритания против США – часть 2-я. Но на этот раз в США», — написал Мокаев в своих социальных сетях.
Напомним, Мокаев последний бой провёл с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.
Ранее Мокаев вызвал на бой американца Тима Эллиотта.
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