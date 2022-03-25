Усик высказался об отъезде из Украины ради поединка с Джошуа
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался об отъезде из Украины ради поединка с британским боксёром Энтони Джошуа.
«Я принял решение начать подготовку на матч-реванш с Энтони Джошуа. Таким образом, я больше и лучше помогу своей стране, чем буду стоять в терробороне и бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих друзей и близких позвонили мне и поддержали меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Всем добра», — сказал Усик в видео, размещённом в его соцсетях.
Напомним, первый поединок между Усиком и Джошуа, в котором уверенно победил украинский спортсмен, был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.
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