Волкановски дал прогноз на бой Чимаев — Бёрнс

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился мыслями о предстоящем поединке с участием шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса.



«Я чувствую, что случится победа Чимаева. Думаю, Хамзат сейчас на таком уровне. Я считаю, что он действительно выйдет туда и будет доминировать. Это будет невероятно против соперника уровня Гилберта Бёрнса», — сказал Волкановски в подкасте Джеймса Линча.



Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Последний бой Бёрнса состоялся в июле прошлого года, когда он одолел Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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