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«Мне плевать на тебя. Ты — никто». Конор Макгрегор грубо ответил Генри Сехудо

«Мне плевать на тебя. Ты — никто». Конор Макгрегор грубо ответил Генри Сехудо
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Бойцы Конор Макгрегор из Ирландии и Генри Сехудо из США уже несколько месяцев обмениваются колкими заявлениями в социальных сетях. В последней переписке ирландец достаточно грубо ответил собеседнику.

Сехудо прокомментировал недавний арест Макгрегора за опасное вождение: «Я знаю, ты боишься драться со мной, но помедленнее, приятель. Мне нужно, чтобы ты получил травму во время боя… не раньше».

Конор ответил: «Приятель, мне плевать на тебя. Кто ты, черт возьми, вообще такой? Ты — никто. Для меня ты — маленький засранец. Хватит писать мне, пожалуйста. Спасибо».

Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в июле 2021 года. Тогда ирландец уступил Дастину Порье из США. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020-го после победы в поединке с соотечественником Домиником Крузом.

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