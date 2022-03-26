Американская активистка раскритиковала Хабиба за поддержку Масвидаля

Американская активистка Кэндис Оуэнс раскритиковала бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за его призывы к UFC отменять бои с Колби Ковингтоном после слов американца о Хорхе Масвидале.



Нурмагомедов призвал бойцов бойкотировать бои с Ковингтоном после того, как Колби сделал замечания о личной жизни Масвидаля. Увидев заявление Хабиба, Оуэнс написала в социальных сетях: «Призывать к бойкоту — это так мужественно, верно? Ему лучше пойти купить милую кепочку и смотреть НБА. MMA — это мужской вид спорта».

Ранее на этой неделе Ковингтон и Масвидаль были вовлечены в ссору возле ресторана в Майами. Колби выдвинул против Хорхе обвинения в нападении на него, и Масвидалю может грозить до 15 лет тюрьмы по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах.

Почему Хабиб – не величайший в истории?

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