Мухаммад поддел Макгрегора, сделав отсылку к Масвидалю

Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, разместил новый пост в своих социальных сетях, где подшутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. Белал показал соответствующее фото, добавив к нему следующий текст:
«В следующий раз, когда я увижу Конора в стейк-хаусе».
Напомним, не так давно американские бойцы смешанных единоборств Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон подрались в одном из стейк-хаусов Майами. После этого Масвидалю предъявлено обвинения в нападении. Имя пострадавшего в полицейском отчёте, однако, не называлось. Хорхе арестовали, а позже выпустили под залог. Потенциально ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до $ 10 тыс.
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