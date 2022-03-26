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Боец UFC Денис Тюлюлин высказал позицию по боям на голых кулаках

Боец UFC Денис Тюлюлин высказал позицию по боям на голых кулаках
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Дебютант UFC Денис Тюлюлин рассказал об отношении к боям на голых кулаках.

«Вполне нормальное. Раньше только так и дрались. Давайте честно: сейчас всё, за что платят деньги — это спорт. В интернете даже если видео драки человека с собакой появится, за него тоже станут платить. Конечно, бои на голых кулаках — очень травмоопасно, руки повреждаются сильно. Нужно ребятам хорошо оплачивать лечение и всё такое. Но в целом этот формат развивается.

Там выступают парни, у которых не получилось пробиться в профессиональный бокс, ведь бокс — очень тяжёлая тема. Дело ведь не только в навыках: без спонсоров и связей очень сложно выйти на мировой уровень. А тут парням дают нормальные условия, где они проявляют себя. Боксёр вроде завязал, а тут он получает возможность продемонстрировать свой уровень на кулаках. Это же круто, нет? Про здоровье могу сказать — вредно, да. Но жить вообще вредно», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Тюлюлин дебютирует в UFC, сразившись с соотечественником Алиасхабом Хизриевом. Поединок состоится в ночь на 27 марта мск на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 33. Соревнования состоятся в Коламбусе (штат Огайо, США). Тюлюлин выйдет на коротком уведомлении, заменив немецкого бойца дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова.

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