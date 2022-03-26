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Майк Тайсон предостерёг Джошуа от реванша с Усиком

Майк Тайсон предостерёг Джошуа от реванша с Усиком
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Легендарный американский боксёр Майк Тайсон поделился мыслями о реванше между бывшим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа и чемпионе мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александре Усике.

«На месте Джошуа я бы не стал драться так сразу, разве что в моём спортзале были бы парни, которые могут доставить трудности левой рукой. Ведь Усик действительно будет стараться перехитрить его. Энтони не был готов справиться с парнем, у которого хорошо поставлен джеб.

И габариты здесь ничего не значат. Да, по статистике один будет больше другого, но нельзя измерить чью-либо волю, желание и решимость. В тот раз подвижность Усика просто сбила Энтони с толку. Я сам сталкивался с такими моментами. Это похоже на танец. Просто не все успевают идти в ногу», — приводит слова Тайсона The Sun со ссылкой на его подкаст.

Усик пообщался с чемпионским поясом:

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