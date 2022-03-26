Полный кард турнира UFC Fight Night 205 с главным боем Блэйдс — Докос

В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205, главным событием которого станет поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом. Кроме того, в основном карде бой проведёт россиянин Алексей Олейник, противостоять которому будет представитель Швеции Илир Латифи.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Кёртис Блэйдс – Крис Докос

Алекса Грассо – Джоанн Вуд

Брайан Барберена – Мэтт Браун

Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс

Илир Латифи – Алексей Олейник

Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси



Предварительный кард:



Макс Гриффин – Нил Магни

Сара Макмэнн — Кэрол Роса

Данаа Батгерел – Крис Гутьеррес

Алиасхаб Хизриев – Денис Тюлюлин

Манон Фиоро – Дженнифер Майя

Давид Дворжак – Матеус Николау.

«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».