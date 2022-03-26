Полный кард турнира UFC Fight Night 205 с главным боем Блэйдс — Докос

В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205, главным событием которого станет поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом. Кроме того, в основном карде бой проведёт россиянин Алексей Олейник, противостоять которому будет представитель Швеции Илир Латифи.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Кёртис Блэйдс – Крис Докос
Алекса Грассо – Джоанн Вуд
Брайан Барберена – Мэтт Браун
Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс
Илир Латифи – Алексей Олейник
Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси
Предварительный кард:
Макс Гриффин – Нил Магни
Сара Макмэнн — Кэрол Роса
Данаа Батгерел – Крис Гутьеррес
Алиасхаб Хизриев – Денис Тюлюлин
Манон Фиоро – Дженнифер Майя
Давид Дворжак – Матеус Николау.
«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки:
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