Эдди Хирн сообщил о сроках проведения реванша между Усиком и Джошуа

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном времени проведения боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа. По словам Хирна, этот вопрос он прорабатывает с промоутером Усика, Александром Красюком.
«Я ожидаю, что этот бой состоится в июне. Почти наверняка это будет следующий бой Энтони, чему он чрезвычайно рад. Он готов. Сейчас я работаю с Красюком над определением окончательного места проведения боя. Надеюсь, уже на следующей неделе мы сможем сообщить некоторые подробности», — приводит слова Хирна BoxingScene со ссылкой на эфир BBC.
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Усик пообщался с чемпионским поясом:
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