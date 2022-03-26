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«Пётр, меня от тебя тошнит!» Сехудо отказался быть секундантом Яна

«Пётр, меня от тебя тошнит!» Сехудо отказался быть секундантом Яна
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что не станет секундантом российского бойца смешанных единоборств, временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«Разумеется, нет. Я не стану его водоносом. Пусть даже не мечтает. Пётр, меня от тебя тошнит!» – сказал Сехудо на канале The Schmo в YouTube.

Напомним, не так давно Ян предложил Сехудо находиться в его углу во время поединка с американцем Алджэмейном Стерлингом, который состоится с 9 на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их бой станет соглавным событием спортивного мероприятия.

А вам слабо? Гимнастический трюк от Петра Яна:

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