Хамзат Чимаев: мне понадобится десять секунд, чтобы усыпить Альвареса

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
«Он всю жизнь в боксе и за это время расправился с большим числом очень сильных соперников. Его здесь просто не победить. Я бы не одолел, потому что это не моя игра. Но если он перейдёт в UFC и сразится со мной, то мне понадобится десять секунд, чтобы его усыпить.
Этот парень никогда не работал над борьбой или грэпплингом. Это как в страну, где говорят на английском, приезжает кто-то из России, кто говорит лишь на русском, но пробует общаться на английском. У него не получится, и здесь то же самое. Это словно разные игры: футбол и баскетбол к примеру», — сказал Чимаев в подкасте The Triple C and Schmo Show.
Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 26 марта 2022
-
16:07
-
15:26
-
14:10
-
13:37
-
12:31
-
11:49
-
10:59
-
10:21
-
09:25
-
09:17
-
09:12
-
08:47
-
01:01
- 25 марта 2022
-
23:52
-
22:54
-
21:59
-
19:37
-
19:11
-
17:26
-
16:03
-
15:13
-
14:30
-
14:06
-
13:17
-
12:36
-
11:49
-
11:20
-
10:57
-
10:33
-
10:00
-
09:19
-
09:06
-
08:47
-
00:48
- 24 марта 2022
-
23:57