Хамзат Чимаев: мне понадобится десять секунд, чтобы усыпить Альвареса

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Он всю жизнь в боксе и за это время расправился с большим числом очень сильных соперников. Его здесь просто не победить. Я бы не одолел, потому что это не моя игра. Но если он перейдёт в UFC и сразится со мной, то мне понадобится десять секунд, чтобы его усыпить.

Этот парень никогда не работал над борьбой или грэпплингом. Это как в страну, где говорят на английском, приезжает кто-то из России, кто говорит лишь на русском, но пробует общаться на английском. У него не получится, и здесь то же самое. Это словно разные игры: футбол и баскетбол к примеру», — сказал Чимаев в подкасте The Triple C and Schmo Show.

Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».