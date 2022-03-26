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Кара-Франс — о бое с Аскаровым: посмотрим, выстоит ли он

Кара-Франс — о бое с Аскаровым: посмотрим, выстоит ли он
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Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс высказался о предстоящем поединке с россиянином Аскаром Аскаровым.

«Мне предстоит встреча с непростым соперником, но я этому только рад. Хочу, чтобы он попытался повалить меня. Хочу, чтобы пробовал удержать в партере. И, как только я нейтрализую все его попытки, я встану на ноги и обрушу на него весь свой арсенал ударов. Посмотрим, выстоит ли он. Немногим подобное удаётся», — приводит слова Кара-Франса BJPenn.

Напомним, бой в рамках UFC между Аскаровым и Кара-Франсом пройдёт 27 марта в Колумбусе (штат Огайо), США. У российского бойца 14 побед и одна ничья в профессиональной карьере, он до сих пор остаётся непобедимым. У Кара-Франса после 32 боёв 23 победы и девять поражений.

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