Чимаев — о потенциальном поединке с Тиллом: никогда не стал бы драться со своим братом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев признался, что никогда бы не согласился на поединок со своим другом и партнёром по тренировкам британцем Дарреном Тиллом.



«Нет, точно нет. Знаю, что этот парень хочет подраться со мной, но не я. Не могу драться со своими братьями. А ему всё равно — он дерётся за деньги. Все эти парни — Ковингтон и Масвидаль, если бы они были реальными братьями, то никогда бы не провели бой между собой», — сказал Хамзат Чимаев в интервью Ариэлю Хельвани.



Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится с Гилбертом Бёрнсом.

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