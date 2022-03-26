Даррен Тилл: Аспиналл будет следующим чемпионом UFC в тяжёлом весе
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, англичанин Даррен Тилл высказался по поводу британца Тома Аспиналла, который одержал победу в бою с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204.
«Он мне недавно написал и попросил меня перестать вызывать за него Сириля Гана. Он хочет провести бой с Таем Туйвасой, а не с Ганом. Он выбрал свой путь. Думаю, он будет следующим чемпионом UFC в тяжёлом весе. И если он окажется в одной клетке с Джоном Джонсом, он просто будет с ним играть. Я в этом уверен», — цитирует Тилла BJPenn.
UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Волкова и Аспиналла был главным событием спортивного шоу. Поединок завершился победой британца сабмишеном в первом раунде.
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