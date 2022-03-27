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Борщёв проиграл Диакеси единогласным решением на турнире UFC Fight Night

Борщёв проиграл Диакеси единогласным решением на турнире UFC Fight Night
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В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205. В рамках основного карда Вячеслав Борщёв встретился с англичанином Марком Диакеси.

Бой продлился три раунда и завершился победой Диакеси единогласным решением судей. Таким образом, Борщёв потерпел второе поражение в карьере при шести победах в смешанных единоборствах.

Главным событием турнира станет поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом.

Основной кард:

Кёртис Блэйдс – Крис Докос
Алекса Грассо – Джоанн Вуд
Брайан Барберена – Мэтт Браун
Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс
Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси

Ранее сообщалось, что поединок между российским бойцом Алексеем Олейником и шведом Илиром Латифи, запланированный на турнир UFC в Коламбусе, не состоится. Причиной отмены боя стала болезнь у Латифи. Как сообщают источники, болезнь не связана с коронавирусом.

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UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 33), Коламбус, Огайо, США
Марк Диакеси (W) - Вячеслав Борщёв
27 марта 2022, воскресенье. 01:45 МСК
Марк Диакеси
Окончено
UD
Вячеслав Борщёв
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