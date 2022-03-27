Аскаров потерпел первое поражение в карьере, уступив Кара-Франсу на турнире UFC

В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205. В рамках основного карда россиянин Аскар Аскаров встретился с представителем Новой Зеландии Кай Кара-Франсом.
Победой в бою одержал новозеландец единогласным решением. Таким образом, Аскаров потерпел первое поражение в карьере. Ранее он одержал 13 побед.
Главным событием турнира станет поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом.
Основной кард:
Кёртис Блэйдс – Крис Докос
Алекса Грассо – Джоанн Вуд
Брайан Барберена – Мэтт Браун
Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс
Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси
Ранее сообщалось, что поединок между российским бойцом Алексеем Олейником и шведом Илиром Латифи, запланированный на турнир UFC в Коламбусе, не состоится. Причиной отмены боя стала болезнь у Латифи. Как сообщают источники, болезнь не связана с коронавирусом.
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