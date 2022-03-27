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Нил Магни: Хамзат Чимаев, я иду за тобой

Нил Магни: Хамзат Чимаев, я иду за тобой
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Американский боец смешанных единоборств Нил Магни после победы в бою с Максом Гриффином на турнире UFC Fight Night 205 обратился к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

«Хамзат Чимаев, я готов биться. Я уже больше года прошу этот бой, и он всё ещё не состоялся. Хамзат Чимаев, я иду за тобой», — сказал Магни после боя.

Ранее Магни не раз высказывал желание провести поединок с Чимаевым. Сам Чимаев при этом также был не против.

Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

В следующем поединке Хамзат Чимаев встретится с Гилбертом Бёрнсом.

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