Блэйдс хочет драться за временный пояс UFC с Ганом

Американец Кёртис Блэйдс прокомментировал победу в главном бою на турнире UFC Fight Night 205 с соотечественником Крисом Докосом и выразил желание сразиться за временный пояс с французом Сирилем Ганом.
«Я заслуживаю биться за временный титул против Гана. Вот что я хочу — титульный бой. Можно провести его летом, когда угодно — июнь, июль, август. Я готов.
Все, включая Криса Докоса и его угловых, ждали, что я пойду в ноги. Это замедляет тебя. Ты ждёшь моих тейкдаунов, мало бьёшь, а я успеваю всё. Докос думал о борьбе, мало двигался. Я увидел возможность и воспользовался ей.
Эй, Стипе Миочич, я хочу быть как ты. Может, мне придётся побить тебя. Но, конечно, я тебя очень сильно уважаю. Ты один из лучших в мире, один из лучших тяжеловесов в истории, так что я тебя очень уважаю», — сказал Блэйдс сразу после боя.
Напомним, Кёртис Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге тяжелого веса UFC, Крис Докос – девятое, а Сириль Ган — первое. Обладатель пояса в дивизионе – Фрэнсис Нганну.
- 27 марта 2022
-
09:00
-
08:37
-
08:36
-
07:07
-
05:35
-
05:07
-
04:20
-
03:47
-
02:42
-
01:48
-
01:09
-
00:18
- 26 марта 2022
-
23:58
-
21:51
-
21:00
-
19:51
-
18:57
-
17:47
-
16:07
-
15:26
-
14:10
-
13:37
-
12:31
-
11:49
-
10:59
-
10:21
-
09:25
-
09:17
-
09:12
-
08:47
-
01:01
- 25 марта 2022
-
23:52
-
22:54
-
21:59
-
19:37