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Блэйдс хочет драться за временный пояс UFC с Ганом

Блэйдс хочет драться за временный пояс UFC с Ганом
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Американец Кёртис Блэйдс прокомментировал победу в главном бою на турнире UFC Fight Night 205 с соотечественником Крисом Докосом и выразил желание сразиться за временный пояс с французом Сирилем Ганом.

«Я заслуживаю биться за временный титул против Гана. Вот что я хочу — титульный бой. Можно провести его летом, когда угодно — июнь, июль, август. Я готов.

Все, включая Криса Докоса и его угловых, ждали, что я пойду в ноги. Это замедляет тебя. Ты ждёшь моих тейкдаунов, мало бьёшь, а я успеваю всё. Докос думал о борьбе, мало двигался. Я увидел возможность и воспользовался ей.

Эй, Стипе Миочич, я хочу быть как ты. Может, мне придётся побить тебя. Но, конечно, я тебя очень сильно уважаю. Ты один из лучших в мире, один из лучших тяжеловесов в истории, так что я тебя очень уважаю», — сказал Блэйдс сразу после боя.

Напомним, Кёртис Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге тяжелого веса UFC, Крис Докос – девятое, а Сириль Ган — первое. Обладатель пояса в дивизионе – Фрэнсис Нганну.

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