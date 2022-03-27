«Знал, что он будет бороться». Борщёв – о первом поражении в UFC

30-летний российский боец UFC Вячеслав Борщёв, потерпевший накануне поражение от Марка Диакеси единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 205 в Коламбусе (США), подвёл итоги боя и рассказал о планах на будущее.

«Здравствуйте, друзья. Спасибо большое за вашу поддержку! Очень приятно. Простите, пожалуйста, что вот так получилось. Я знал, знал, что он (Марк Диакеси. – Прим. «Чемпионата») будет так делать, был уверен в этом, но почему-то был убеждён, что моих навыков борьбы уже достаточно, судя по его боям, оказалось – нет. Так что, пожалуй, не буду пока торопиться брать другие бои до тех пор, пока не буду уверен, что у меня прям на достаточно достойном уровне борьба. Слава богу, я правильной команде. В общем, ещё раз всем спасибо, всех люблю», — сообщил Вячеслав в социальных сетях.

Напомним, Борщёв проводил свой второй поединок на UFC. В дебютном, который состоялся в январе этого года, он победил Дакоту Буша нокаутом.