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«И они ещё хотят закрыть этот дивизион». Сехудо отреагировал на бой Аскарова

«И они ещё хотят закрыть этот дивизион». Сехудо отреагировал на бой Аскарова
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился эмоциями от боя россиянина Аскара Аскарова и представителя Новой Зеландии Кая Кара-Франса.

Поединок турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205 в наилегчайшем вече состоялся сегодня ночью. Победу одержал новозеландец единогласным решением судей.

«Легковесы снова украли всё внимание. Что за поединок! И они ещё хотят закрыть этот дивизион», — написал Сехудо в своём твиттере.

Аскаров дебютировал в UFC в сентябре 2019 года. Сегодня Аскар потерпел первое поражение в карьере. Ранее он одержал 14 побед. На данный момент российский боец располагается на второй строчке в рейтинге наилегчайшего веса UFC. Первое место занимает мексиканец Брэндон Морено. Действующим чемпионом дивизиона является Дейвесон Фигердо.

Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно
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