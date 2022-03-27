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Алексей Олейник отреагировал на отмену своего боя на турнире UFC

Алексей Олейник отреагировал на отмену своего боя на турнире UFC
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Российский боец UFC Алексей Олейник высказался об отмене своего поединка с представителем Швеции Илиром Латифи, который должен был состояться в ночь с 26 на 27 марта мск на турнире UFC в Коламбусе. Причиной отмены боя стала болезнь у Латифи.

«У меня просто не хватает слов, но мой бой отменён. Я очень расстроен, ведь провёл два тренировочных сбора, проделал много тяжёлой работы. Сейчас я в хорошей форме. Желаю своему сопернику скорейшего выздоровления», — написал Олейник в своих социальных сетях.

Напомним, в январе Алексей отказался от боя с представителем США Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Позже стало известно, что Олейник не мог участвовать в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.

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