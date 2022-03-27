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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 205

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 205
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Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 205, который состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск. Каждый из участников спортивного шоу получил сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.

Денежная награда за лучшее выступление вечера досталась двум бойцам — приз получили Крис Гутьеррес (победил техническим нокаутом во втором раунде Данаа Батгерела) и Кёртису Блэйдсу (одолел Криса Докоса техническим нокаутом во втором раунде).

Приз за лучший бой турнира был вручён Брайану Барберену и Мэтту Брауну (победу раздельным решением судей здесь праздновал Барбарена).

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