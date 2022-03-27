Фигерейду хочет дать Кара-Франсу титульный бой после его победы над Аскаровым
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Бразильский боец смешанных единоборств и чемпион наилегчайшего веса UFC Дейвесон Фигейреду заявил, что хочет провести защиту титула с новозеландским бойцом UFC Кай Кара-Франсом.
«Поздравляю тебя, грязный киви. Ты только что приобрёл билет на бой с богом войны. Морено только что уселся на заднее сиденье. У него 0-2 с Алешандре Пантожем. Если сможешь его победить, Кай, я дам тебе титульный бой. Позволь этому случиться, Дана», — написал Фигейреду в своём «твиттере».
Напомним, на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205, состоявшегося в ночь с 26 на 27 марта мск, Кара-Франс единогласным решением судей одолел россиянина Аскара Аскарова, потерпевшего в результате первое поражение в карьере.
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