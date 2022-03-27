Тимофей Цзю отреагировал на свою 21-ю победу в карьере

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю разместил новый пост в своих социальных сетях, посвящённый победе в бою с 34-летним американцем Терреллом Гуше.



«А теперь произнеси мое имя… Тим Цзю», — написал Тимофей.



«21-0», — добавил Цзю.



Бой Цзю и Гуше состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых все судьи присудили победу Тимофею. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом). Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.

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