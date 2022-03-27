Тим Цзю высказался о своём нокдауне в бою с американцем Гуше

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю прокомментировал победу, одержанную в поединке с представителем США Терреллом Гуше, признавшись, что нокдаун, в котором он побывал в первом раунде, станет хорошим уроком на будущее.



«Всё случилось так быстро. Хорошо, что я впервые столкнулся с трудностями и при этом смог вернуться в игру. Террелл чертовски хороший боец и к тому же настоящий джентльмен. Он бывший олимпийский чемпион. У него отличные навыки. В общем, это отличный урок для меня самого. Рад, что смог подняться, а затем вернуться.



А вообще я просто наслаждался тем, что у меня получается. Я чувствовал, что контролирую ситуацию. Продолжал давить и не собирался отступать», — приводит слова Тимофея Boxing247.



Бой Цзю и Гуше состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых все судьи присудили победу Тимофею.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

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