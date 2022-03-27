Адвокат Уайта: команда Фьюри даже не хотела говорить нам размер ринга

Джеффри Бёрнс, адвокат тяжеловеса Диллиана Уайта, рассказал о проблемах, которые возникли при переговорах с командой Тайсона Фьюри.

«Я считаю, что к нам ненормальное, дикое отношение в коммерческом плане. Такого я никогда не видел. У нас нет ни одного билета для окружения Диллиана. Его мамы или кого-то из родственников.



Мы просили количество билетов, равное количеству мест у ринга. Вопреки тому, что говорит Уоррен, мы просили 25 билетов. Это нормально — это то количество, которое мы всегда выделяем соперникам Диллиана, когда выступаем организаторами.



Также мы просили данные службы безопасности и видеогруппы, но получили самый минимум. Команда Фьюри даже не хотела говорить нам размер ринга. Мы потратили недели, прося их сказать нам размер ринга. Представьте, если бы «Кристал Пэлас», играя на выезде матч с «Челси», не знал размера поля», — приводит слова Бёрнса talkSPORT.