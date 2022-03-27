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Хамзат Чимаев назвал лучшего бойца всех времён

Хамзат Чимаев назвал лучшего бойца всех времён
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев считает американца Джона Джонса лучшим бойцом всех времён.

«Я большой поклонник Джона Джонса. Конечно же, для меня он лучший боец всех времён. Никто не сравнится с ним, он побил многих парней, победил монстров.

Я на всех своих тренировках работаю с Александром Густафссоном и знаю, насколько он хорош. Если Джон Джонс смог остановить этого парня, то это пугает», — сказал Чимаев на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

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