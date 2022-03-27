Кара-Франс прокомментировал свою победу в бою с Аскаровым
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Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс отреагировал свою победу в бою с россиянином Аскаром Аскаровым на турнире UFC Fight Night 205.
Напомним, Кара-Франс одолел Аскарова единогласным решением судей. Для россиянина это первое поражение в карьере.
«Я знаю, что я лучший в мире. Я не удивлён, что так хорошо защищался от борьбы. Я из City Kickboxing, и мы работаем над борьбой, работаем. Аскаров — сложный оппонент, борец очень высокого уровня, но это ММА. Ты должен уметь развлекать людей.
План на бой был давить его, двигаться, загонять в неподвижные позиции и заставлять бороться из этих позиций, когда он отступает. Я знал, что у меня хорошая защита от борьбы, что я смогу упираться в борьбе и доводить удары», — сказал Кара-Франс после боя.
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