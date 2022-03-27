Нил Магни рассказал о готовности сразиться с Хамзатом Чимаевым

Полусредневес UFC Нил Магни рассказал о том, что он готов провести бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Напомним, сегодня ночью Нил Магни одержал победу в бою с Максом Гриффином на турнире UFC Fight Night 205.

«Всё, что я могу – это быть последовательным. Никто не подерётся с Чимаевым. Нил Магни сразится с ним. Нил Магни прямо сейчас подерётся с любым на этой чёртовой планете.



Я имею в виду, что вы можете прийти завтра и сказать: «Эй, ты хочешь подраться с Нганну в конце месяца?» Я готов. Просто я такой спортсмен. Мне плевать, кто мой соперник», — сказал Магни на пресс-конференции после боя.

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