Стрикленд — о Чимаеве: он верит в себя до глубины души, и это ведёт его далеко вперёд

Топовый средневес UFC Шон Стрикленд высказался по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бёрнсом.

«Я думаю, он он убьёт его. Что хорошо в Хамзате, так это вера. Он верит в себя до глубины души, и это ведёт его далеко вперёд.



Мне нравится Гилберт, он нормальный. Но Хамзат будет слишком хорош. Он слишком большой», – сказал Стрикленд на YouTube-канале Frontkick.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Чимаев назвал лучшего бойца всех времён.

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