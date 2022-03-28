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«Прячьтесь». Пётр Ян прибыл в США на бой со Стерлингом

«Прячьтесь». Пётр Ян прибыл в США на бой со Стерлингом
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сообщил о том, что он прибыл в Майами.

В настоящее время Пётр готовится к поединку с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом. Он запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273, который состоится 9 апреля. Бой станет соглавным событием спортивного шоу.

«Мы на месте. Прячьтесь», — написал Ян в социальных сетях.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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