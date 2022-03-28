«Я наконец-то похороню тебя». Стерлинг отреагировал на прибытие Яна в США

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на пост российского бойца Петра Яна в социальных сетях, где он сообщил о своём прилёте в США.

«Я наконец-то похороню тебя», — написал Стерлинг.

В настоящее время Ян и Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, первый бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга состоялся в марте прошлого года. Тогда победа в поединке досталась американцу после дисквалификации Яна из-за неумышленного запрещённого удара. Позже российский боец разобрал Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона. Теперь бойцов ждёт объединительный поединок.

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