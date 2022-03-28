Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я наконец-то похороню тебя». Стерлинг отреагировал на прибытие Яна в США

«Я наконец-то похороню тебя». Стерлинг отреагировал на прибытие Яна в США
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на пост российского бойца Петра Яна в социальных сетях, где он сообщил о своём прилёте в США.

«Я наконец-то похороню тебя», — написал Стерлинг.

В настоящее время Ян и Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, первый бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга состоялся в марте прошлого года. Тогда победа в поединке досталась американцу после дисквалификации Яна из-за неумышленного запрещённого удара. Позже российский боец разобрал Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона. Теперь бойцов ждёт объединительный поединок.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Ян снова может проиграть Стерлингу из-за проблем с угловыми. Не поможет и Хабиб Ян снова может проиграть Стерлингу из-за проблем с угловыми. Не поможет и Хабиб
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022