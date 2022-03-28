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Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар». Джейк Пол отреагировал

Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар». Джейк Пол отреагировал
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, отреагировал на инцидент, произошедший на 94-й церемонии вручения наград премии американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Во время неё знаменитый киноактёр Уилл Смит поднялся на сцену и дал сильную пощёчину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).

«Кто-нибудь, срочно соедините меня с представителем Уилла в боксе. У меня есть $ 15 млн для Уилла Смита и $ 15 млн для Криса Рока. Давайте сделаем это в августе в моём андеркарте», — написал Пол в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Король Ричард». Его персонаж – Ричард Уильямс – отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

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