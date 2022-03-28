Ковингтон: побью Конора 10 раз из 10

Полусредневес UFC Колби Ковингтон высказался по поводу 33-летнего ирландца Конора Макгрегора.

«Мы все знаем, как много он говорит и как хорошо умеет раскрутить себя. Он отличный боец, он сделал для себя хороший бизнес, но если вы говорите про полусредневесов, то это не его дивизион. Он не будет драться с бойцами, с которыми у него нулевые шансы на победу. Если смотреть реально, я побью его 10 раз из 10», — приводит слова Ковингтона Middle Easy.

Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в июле 2021 года. Тогда ирландец уступил Дастину Порье из США. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020-го после победы в поединке с соотечественником Домиником Крузом.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».