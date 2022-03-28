«Спасибо за всё, никогда этого не забуду». Хабиб обратился к бывшему тренеру

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своего первого тренера в США Мурата Кештова.

«Моё первое пребывание в США прошло дома у моего тренера Мурата Кештова. Я с ним гонял вес и жил у него дома почти 10 дней, и по его совету и связям я перешёл в легендарный зал АКА в Калифорнии.

Спасибо тебе за всё, я это никогда не забываю и не забуду, хоть мы и не провели так много времени вместе, но я многому научился у тебя», — написал Хабиб в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.



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