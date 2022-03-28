Стрикленд: если бы Ковингтон оказался на месте Криса Рока, он бы звонил в службу 911

Топовый средневес UFC Шон Стрикленд высказался по поводу инцидента между известным американским киноактёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком на церемонии вручения наград премии «Оскар». Напомним, Рок пошутил про жену Смита, после чего тот поднялся на сцену и ударил ведущего.

«Если бы это был Колби Ковингтон, он бы звонил в службу 911, пытаясь подрочить Трампу. Хорошо сыграно, Крис Рок.



Ты принял это дерьмо как мужчина… Ты должен поймать его на стоянке, лол», — написал Стрикленд в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Король Ричард». Его персонаж – Ричард Уильямс – отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».